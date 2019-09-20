شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلى، تدريباته صباح اليوم الجمعة، على الملعب الفرعى بستاد الإسماعيلية، استعدادا لمباراة الجونة غدا على ملعب الأخير، فى افتتاحية الدورى المصري الممتاز بنسخته الجديدة موسم 2019/2020 .

واستمر المران ما يقرب من 50 دقيقة فقط، حيث ضم مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية التى من المقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد، وشمل مران خفيف طبقاً لرؤية المدير الفنى الصربى "ميودراج يسيتش"، من أجل تجنب تعرض أى لاعب بصفوف الفريق للإرهاق.

ويغادر لاعبو الفريق بعد قليل الإسماعلية متوجهين إلى الجونة مستقلين طائرة استعدادا للمباراة الافتتاحية.

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وكشف ميودراج عن قائمة الفريق التى ستغادر للجونة وضمت كلا من:

حراسة المرمى : محمد مجدى عبد الفتاح ، محمد فوزى.

خط الدفاع : أسامة إبراهيم و باهر المحمدى و محمد مجدى الجمل و محمد هاشم و إبراهيم أبو اليزيد و محمد كماتشو.

خط الوسط : محمود دونجا وعماد حمدى و محمد بيومى و همام طارق و أحمد مدبولى و عبد الرحمن مجدى و محمد الشامى.

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم و بنسون شيلونجو و محمد حمدى زكى.