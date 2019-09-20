شكرا لقرائتكم درس خصوصي لمدافعى المقاصة قبل موقعة أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب الجهاز الفني لمصر المقاصة من اللاعبين استغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي وعدم التهاون أو الاستهتار بالفريق المنافس مع الأخذ في الاعتباران أسوان فريق كبير وسبق له اللعب بالدورى الممتاز.
كما شدد الجهاز الفني للمقاصة على اللاعبين ضرورة الالتزام بالأداء الجماعي والضغط على الفريق المنافس فى وسط الملعب، وشهدت تدريبات الفريق قبل السفر تنفيذ تدريبات خاصة للمهاجمين عن طريق التصويب من علي بعد مع بعض الجمل الفنية لتنفيذها في اللقاء .
ويسافر لاعبي المقاصة اليوم الجمعة إلى أسوان استعداداً لضربة البداية أمام الفريق الأسواني في الموسم الجديد حيث يطمح الفريق الفيومي في استعادة مكانه بين الكبار في المربع الذهبي للدوري العام.
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