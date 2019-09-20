شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. أنغام سر الإقامة الجبرية للقطبين في برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الاهلي يستضيف فندق واحد، فريقي الأهلي والزمالك، خلال إقامتهما في منطقة برج العرب، قبل المباراة الهامة والمرتقبة المقرر لها السابعة مساء اليوم على لقب كأس السوبر المصري.

وعلم "الخليج 365" أن فريقي الأهلي والزمالك قاما بتغير فندق الاقامة، فى منطقة برج العرب، بعد فشل الحجز في الفندق الذي اعتادوا التواجد فيها عند خوض مباريات فى برج العرب، بسبب عدم وجود غرف شاغرة، وذلك لحجزها من قبل العديد من النزلاء الذين يتواجدوا هناك بسبب حفل خاص للمطربة أنغام.

ويستمر الأهلي في برج العرب وفي نفس فندق الإقامة بسبب ضيق الوقت، قبل مباراة سموحة في الدوري المصري المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري.