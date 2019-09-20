المقاولون يستعد معنويا وكرويا لمواجهة الطلائع...

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ووعقد الجهاز الفني للمقاولون جلسه خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتركيز على بعض التعليمات الفنية ويخوض المقاولون تدريباتهم الأخيرة استعداداً للطلائع، في معسكر الفريق بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل .
من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن إدارة ذئاب الجبل كانت حريصة على توفير أكثر من بديل أمام النحاس لتحقيق الهدف المنشود بدخول المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية.
يدير مباراة طلائع الجيش والمقاولون تحكيمياً كل من محمد يوسف وأحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل.
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