شكرا لقرائتكم المقاولون يستعد معنويا وكرويا لمواجهة الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق المقاولون العرب استعداداته لمواجهة طلائع الجيش غداً السبت في أولى مواجهات الدوري العام بالموسم الجديد 2019/2020.

ووعقد الجهاز الفني للمقاولون جلسه خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتركيز على بعض التعليمات الفنية ويخوض المقاولون تدريباتهم الأخيرة استعداداً للطلائع، في معسكر الفريق بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل . Advertisements

وأرجأ عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب الإعلان عن قائمة الفريق التي تستعد وجاء سبب تأجيل النحاس لإعلان القائمة، نظراً لحيرة الجهاز الفني في اختيار الـ 22 لاعباً وجاهزية جميع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن إدارة ذئاب الجبل كانت حريصة على توفير أكثر من بديل أمام النحاس لتحقيق الهدف المنشود بدخول المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية.

يدير مباراة طلائع الجيش والمقاولون تحكيمياً كل من محمد يوسف وأحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل.