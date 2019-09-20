شكرا لقرائتكم يونايتد ينجو من فخ أستانا.. وروما يكتسح إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجا مانشستر يونايتد من فخ ضيفه أستانا الكازاخي بعدما تغلب عليه 1 - صفر ببهدف الشاب غرينوود، فيما اكتسح روما ضيفه إسطنبول باشاك شهير برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

وأفلت بورتو البرتغالي من مصيدة ضيفه يانغ بويز السويسري، عقب فوزه عليه 2 - 1 في المجموعة السابعة، التي شهدت فوز رينجرز الأسكتلندي 1 - صفر على ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، افتتح تيكوينيو التسجيل لبورتو في الدقيقة الثامنة، لكن يونج بويز تعادل سريعا عبر لاعبه جان بيير نسامي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء. وواصل تيكوينيو تألقه عقب تسجيله الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 29 ليقود أصحاب الأرض لحصد ثلاث نقاط ثمينة. وفرض فرينكفاروزي المجري التعادل 1 - 1 على مضيفه إسبانيول الإسباني في المجموعة الثامنة، التي شهدت فوزا كبيرا لفريق لودوجوريتس رازاغراد البلغاري، الذي تغلب 5 - 1 على ضيفه سيسكا موسكو الروسي.

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وفي المجموعة التاسعة، حقق فولفسبورغ الألماني فوزا ثمينا 3 - 1 على أوليكساندريا الأوكراني، في حين فاز جينت البلجيكي 3 - 2 على ضيفه سانت إيتيان الفرنسي.

وحقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً صعباً 1 - صفر على ضيفه أستانا الكازاخي 1 - صفر بالمجموعة الثانية عشر التي شهدت تعادل بارتيزان بلغراد الصربي مع الكمار الهولندي 2 - 2. وسجل ماسون غرينوود هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 73.

وفي المجموعة العاشرة، فاز روما الإيطالي على ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي 4 - صفر. وتقدم الفريق الإيطالي عن طريق جونيور كايسارا، مدافع إسطنبول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 ، قبل أن يسجل البوسني إدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم أضاف نيكولو زانيولو الهدف الثالث في الدقيقة 71 ، وتكفل جاستن كلويفرت، نجل نجم الكرة الهولندية السابق باتريك كلويفرت، الهدف الرابع لروما في الدقيقة 90. وفي المجموعة ذاتها، فاز ولفسبيرجر النمساوي على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 4 - صفر.

وفي المجموعة الحادية عشرة، فاز سبارتا براغ التشيكي على مضيفه وولفرهامبتون الإنجليزي 1 - صفر، في حين تغلب سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على ضيفه بيشكتاش التركي 3 - 2، لحساب المجموعة ذاتها.