شكرا لقرائتكم الدوري الأوروبي: فوز أرسنال وإشبيلية.. وخسارة لاتسيو أمام كلوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد أرسنال الإنجليزي بفوز مهم في مستهل مشوار ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس، بتغلبه على مضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني 3 - صفر، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بالمسابقة، والتي شهدت فوز ستاندرد دو لييج البلجيكي على ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي 1 - صفر.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه الشاب جو ويلوك، قبل أن يضيف زميله يوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 85، وبعده بدقيقتين اختتم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ أهداف فريقه بالهدف الثالث. وعانى فرانكفورت من النقص العددي بعد طرد لاعب الوسط دومينك كوهر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وفي المجموعة الأولى، فاز إشبيلية الإسباني على مضيفه قرة باغ الأذربيجاني 3 - صفر. وتقدم إشبيلية في الدقيقة 62 عن طريق خافيير هيرنانديز، قبل أن يعزز زميله منير الحدادي تقدم الفريق الإسباني في الدقيقة 78، ثم اختتم أوليفير توريس أهداف فريقه في الدقيقة 85. وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ديديلانجي بطل لوكسمبورج فوزاً صعباً على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 4 -3 .

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وفي المجموعة الثانية، فاز دينامو كييف الأوكراني على ضيفه مالمو السويدي 1 - صفر، فيما تغلب كوبنهاغن الدنماركي على ضيفه لوغانو السويسري بالنتيجة ذاتها.

وفي المجموعة الثالثة، حقق بازل السويسري فوزا كاسحا 5 - صفر على ضيفه كراسنودار الروسي، فيما اقتنص خيتافي الإسباني فوزا صعبا 1 - صفر من ضيفه طرابزون سبور التركي.

وانتزع أيندهوفن الهولندي انتصارا مثيرا من ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بعدما تغلب عليه 3 - 2 في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز لاسك لينز النمساوي 1 - صفر على ضيفه روزنبورغ النرويجي. وفي العاصمة الهولندية أمستردام، بادر دونيايل مالين بالتسجيل لمصلحة أيندهوفن في الدقيقة 19، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل سيباستيان كواتس لاعب الفريق البرتغالي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25. وقلص سبورتينغ لشبونة الفارق، بعدما أحرز برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، غير أن تيمو باومغارتي أحرز الهدف الثالث لأيندهوفن في الدقيقة 48. وأشعل سبورتينغ المباراة في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيل بيدرو مينديش الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليشهد الوقت المتبقي من المباراة محاولات مكثفة من الفريق البرتغالي لإدراك التعادل لكنها باءت بالفشل.

وفي المجموعة الخامسة، حقق كلوج الروماني مفاجأة كبيرة بفوزه 2 - 1 على ضيفه لاتسيو الإيطالي، فيما فرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء رين الفرنسي مع ضيفه سلتيك الأسكتلندي. وكان لاتسيو هو الباديء بالتسجيل عن طريق لاعبه الأنغولي باستوس، لكن سبيريان دياك أحرز هدف التعادل لكلوج في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ثم سجل بلال العمراني الهدف الثاني للفريق الروماني في الدقيقة 75.