بالأسماء.. استبعاد 11 لاعبا من صفوف الأهلي والزمالك في قمة السوبر

كتب: ضياء السقا

تشهد مباراة السوبر المصري رقم 16، بين الأهلي والزمالك، غياب 11 لاعبا من الجانبين، سواء بداعي الإصابة أو أسباب فنية.

من جانبه، كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق، وضمت 24 لاعبا، جاءت كالتالى:

حراس المرمى: شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود متولي، ومحمود وحيد، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: صالح جمعة، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وجيرالدو.

خط الهجوم :مروان محسن، وصلاح محسن.

6 غيابات في صفوف الأحمر

واستبعد فايلر السداسي وليد ازارو للإصابة، وأيمن أشرف للإصابة والإيقاف، والثلاثي محمد محمود، وسعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، الذين يخضعون لفترة تأهيل، بالإضافة لحسين السيد.

على الجانب الأخر، أعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة فريقه، والتي ضمت 24 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب

5 غيابات في صفوف الأبيض

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو، رغم إيقافه لرغبة المدير الفني للزمالك تجهيزة لمباراة الاتحاد في مستهل مشوار الفريق الأبيض بالدوري.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية.

وتقرر تقديم موعد المباراة ساعة لتقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة، على ملعب إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة مباراة السوبر، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

يبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك. بينما يأمل ميتشو فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس مصر مؤخرا من فريق بيراميدز، وسط الطموح فى مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة المفاجئة أمام جينيراسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة

وتوج الأهلي بالبطولة 10 مرات من أصل 12 مشاركة بينما حصد الزمالك اللقب 3 مرات خلال 8 مشاركات و توج كلا من حرس الحدود و المقاولون العرب بالبطولة مرة وحيدة خلال مشاركتين.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسرى فايلر على التشكيل التالي:

فى حراسة المرمى : محمد الشناوي

فى خط الدفاع : أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول

فى خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة

وفى خط الهجوم: رمضان صبحي ووليد سليمان وصلاح محسن

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمى : محمد عواد

فى خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد.

القنوات الناقلة والمعلقين

تنقل المباراة قناة ON Sport بتعليق أيمن الكاشف كما تنقل على قناة Time Sports بتعليق مدحت شلبي.