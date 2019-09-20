شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك والأهلي المتوقع بكأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة نظيره نادي الأهلي المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري. تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي بكأس السوبر المصري حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا خط الهجوم: مصطفى محمد Advertisements تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك بكأس السوبر المصري حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية، أحمد الشيخ "وليد سليمان" – محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي. خط الهجوم: صلاح محسن أو مروان محسن موعد مباراة الأهلي والزمالك وستلعب مباراة كأس السوبر المصري اليوم بين الأهلي بطل الدوري المصري والزمالك بطل كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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