الامارات | رئيس نادي ريال مدريد يستقر على بديل زين الدين زيدان

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي ريال مدريد يستقر على بديل زين الدين زيدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الاسبانية اليوم والمقربة من إدارة نادي ريال مدريد، أن رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز استقر على خليفة المدرب الحالي للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان الذي بات رحيله قريبا جدا في حال ساءت نتائج الفريق أكثر.

وقالت "أس" أن بيريز تحدث إلى أحد مقربيه، وقال له إن نجم الفريق السابق، والمدرب الحالي لرديف ريال سوسيداد

تشابي ألونسو، هو المفضل لديه لتولي المسؤولية في حال إقالة زيدان أو إنهاء العلاقة معه بالتراضي.

وقال بيريز إنه يفضل تشابي على مدرب رديف الريال وأسطورته راؤول غونزاليس، كون الأول لديه شخصية ونضج تكتيكي أكثر. يذكر أن صحف إسبانية عديدة تداولت اليوم أسماء من قبيل الايطالي ماسيمليانو أليغري والبرتغالي جوزيه مورينيو لتولي المسؤولية بعد رحيل زيدان المتوقع.

وقالت "أس" إن النادي سيحدد مصير المدرب الفرنسي الذي خسر الكثير من رصيده لدى جمهور الفريق بعد المباريات الصعبة المقبلة، أمام إشبيلية الاحد المقبل، وكذلك في ديربي مدريد أمام أتلتيكو. وكان زيدان قد تلقى هزيمة مذلة الاربعاء الماضي على يد سان جرمان 3-0 في أبطال أوروبا، وظهر الفريق مفككا وضعيفا فنيا وبدنيا ما أثار استياء انصار النادي، حيث حمل 57% منهم في استفتاء على موقع "أس" المسؤولية الكاملة لزيدان.