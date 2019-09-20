شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لأي مدرب..و الأمور المادية لم تكن عائقاً في المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بيانًا رسميًا لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بتفاوض اتحاد الكرة معه لقيادة منتخب مصر الذي تولى تدريبه حسام البدري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب وكلفه باختيار الجهاز المعاون له.

وأوضح إيهاب جلال أنه لم يرفض تدريب مصر مشيرًا إلى أنه قيادة المنتخب تعد شرفًا وواجبًا يسعى إليه الجميع.

وأشار جلال إلى أنه أصدر البيان منعًا لانتشار الشائعات، وجاء البيان كالتالي.

بيان صحفي صادر عن الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري

Advertisements

تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي او عدم طموحي لتدريب منتخب مصر.

كل التقدير لمسئولي إتحاد كرة القدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة .

وفى هذا الإطار، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات .. أود أن أشير إلى أن المفاوضات إستمرت بشكل احترافي و محترم .

والموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني و تصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري، والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته .. ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور اخري تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية.

وأود التاكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق.

نعمل فى الفترة القادمة إن شاء الله على إستكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم و مساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي.