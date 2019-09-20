شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام الأسبوع الأول للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يقود محمد يوسف مباراة الجيش والمقاولون، ويعاونه أحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل، بينما يدير مباراة الجونة والإسماعيلي الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد توفيق وممدوح مصطفى ومحمود دسوقي، فيما يتولى محمد معروف إدارة مباراة بيراميدز وإنبي، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد لطفي ووليد عبدالرازق، حكمًا رابعاً، وتقام المباريات الثلاث غدًا السبت.

أما عن مباريات الأحد، فيدير لقاء أسوان والمقاصة الحكم سعيد حمزة، ويعاونه عمر فتحي وأسامة عبداللطيف، وأحمد جمال حكمًا رابعًا،ويقود لقاء الإنتاج وإف س مصر تحكيميًا أحمد حمدي، ويعاونه أحمد عطية ومحمود رضا ومحمد التابعي الغازي حكمًا رابعًا، ومباراة وادي دجلة وطنطا محمود بسيوني، ومعه محمد عبدالمجيد وأحمد الفار وأحمد عبدالله، وأخيرًا مباراة المصري والحدود، فيديرها طارق مجدي ومعه شريف عبدالله ورجب محمد ووائل فرحان، ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام بقية تعيينات الأسبوع الأول لاحقا.