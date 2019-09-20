شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالشورت الأزرق أمام الأهلي بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد ظهر اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المقررة بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً على ملعب برج العرب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق والشراب الأبيض، بينما يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.