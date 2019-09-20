شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالشورت الأزرق أمام الأهلي بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد ظهر اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المقررة بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً على ملعب برج العرب.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق والشراب الأبيض، بينما يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بالشورت الأزرق أمام الأهلي بالسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.