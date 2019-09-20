الأحمري مراقباً ومقيِّماً لحكام بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمري مراقباً ومقيِّماً لحكام بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة 2019 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)
كلف المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا المراقب والمحاضر الدولي السعودي منصور الأحمري مراقباً ومقيمياً للحكام في البطولة الآسيوية للأندية لكرة السلة، التي ستنطلق (الثلاثاء) القادم في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة 8 أندية آسيوية.
وتم اختيار المراقب الدولي الياباني تاشيدا بجانب الأحمري لمراقبة وتقيم الحكام في البطولة.
يذكر أن الأحمري يعتبر من أبرز المحاضرين المراقبين والمقيمين في آسيا لكرة السلة.
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