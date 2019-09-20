شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي والزمالك "صف واحد" فى صلاة الجمعة قبل مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد فريقا الأهلي والزمالك في فندق واحد بمنطقة برج العرب، بعد دخول كل فريق بمعسكر مغلق منذ أمس استعدادا للمباراة الهامة، وجمعت صلاة الجمعة نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة المقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم فى صراع الفوز بكأس السوبر المحلي .

الأهلي ضد الزمالك وقائمة الأحمر وتضم قائمة الأهلي ضد الزمالك 24 لاعباً هم: وتضم قائمة الأهلي ضد الزمالك 24 لاعباً هم: حراسة المرمى: شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفي. الدفاع :محمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحى ومحمد هانى وعلى معلول ومحمود وحيد. الوسط: رمضان صبحى وحمدى فتحى وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايى وأليوديانج. الهجوم : مروان محسن وصلاح محسن.

الأهلي ضد الزمالك وقائمة الأبيض بينما تضم قائمة الزمالك ضد الأهلي لمباراة السوبر كلا من:- Advertisements محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبد الرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.

ماتش الأهلي بحضور 10 آلاف مشجع تقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية. تقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

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