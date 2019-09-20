الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي النهائية لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر...

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جدة - عمرو شويل ماتش الاهلي استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي علي قائمة الفريق في السوبر المصرى أمام الزمالك. ويلتقي الأهلي ضد الزمالك في مباراة السوبر المصري بتمام الساعة السابعة مساءا على أرضية ملعب استاد برج العرب العرب وسط حضور 10 آلاف مشجع. وضمت القائمة الأهلي النهائية كلا من: حراسة المرمى : محمد الشناوي - شريف إكرامى Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود متولي، علي معلول خط الوسط: حسام عاشور، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، جونيور أجايي، حسين الشحات، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، وليد سليمان، خط الهجوم: مروان محسن، صلاح محسن ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن القائمة فور الانتهاء من محاضرة الأهلي المقرر إقامتها في الخامسة مساءا قبل تحرك الفريق مباشرة لملعب المباراة.

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