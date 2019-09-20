شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. التشكيل المتوقع لرفاق شيكابالا في مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك يخوض فريق الزمالك مباراة السوبر المصري فى السابعة مساء اليوم الجمعة، أمام الأهلي باستاد برج العرب. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة الأهلى، فى لقاء تحديد بطل السوبر المصرى، وسط حضور 10 ألاف مشجع، بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، بتشكيل مكون من:- فى الدفاع.. حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة Advertisements فى الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسى و أشرف بن شرقى وشيكابالا أومحمد أوناجم ويوسف أوباما فى الهجوم.. مصطفى محمد.

مباراة السوبر الليلة وكان اتحاد الكرة، استقر بالتنسيق مع لجنة الانضباط، على تغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص خلال أو أثناء أو بعد مباراة السوبر ، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر، وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية. وكان اتحاد الكرة، استقر بالتنسيق مع لجنة الانضباط، على تغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص خلال أو أثناء أو بعد مباراة السوبر ، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر، وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

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