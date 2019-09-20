شكرا لقرائتكم إكرامي عن حراس الأهلي والزمالك في السوبر : الخبرة تنصف الشناوي ولكن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الاهلي فى عيون إكرامي قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 ": مباراة القمة خارج التوقعات ولكني أتمنى فوز الأهلي بالتأكيد، ولا أتوقع أن تمتد المباراة لركلات الجزاء الترجيحية فالأهلي قادر على الحسم خلال الـ 90 دقيقة.

أضاف وحش أفريقيا متحدثاً عن حراس مرمى الفريقين محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك: حارسي المرمى سيكونا مؤثرين في نتيجة المباراة خلال موقعة الليلة والخبرة تساند محمد الشناوي في مواجهة الزمالك، ولكن عواد وبغض النظر عن بطولة كأس مصر التي حصدها مع الزمالك فهذه ستكون بطولته الأولى خاصة أنها أمام الأهلي، وعليه أن يحتفظ بالثبات الانفعالي في اختباره الأول الحقيقي مع الفريق الأبيض.

تقام مباراة السوبراليوم فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق باستاد برج العرب في السابعة مساء ، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.