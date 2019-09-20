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شكرا لقرائتكم الزمالك يخطف موهبة "يد" الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويملك طاهر درة مقاومات لاعب كرة اليد العصري ومرشح بقوة للانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.
وكان طاهر درة قد تلقي العديد من العروض في الفترة الماضية لكنه فضل عرض الزمالك لرغبته في التوجد مع فريق ينافس بقوة علي جميع الألقاب المحلية والأفريقية مما يساعده في تحقيق اهدافه الأساسية بالانضمام لمنتخب مصر وتمثيل فراعنة اليد في المحافل الدولية.
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