شكرا لقرائتكم الزمالك يخطف موهبة "يد" الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادي الزمالك على خدمات طاهر درة نجم فريق الأهلى لكرة اليد مواليد 2002 ، ونجح حسن يسري المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك وحمادة عبد الباري المدير الإدارى في إجراء المفاوضات فى سرية تامة بعدما تجاهل جهاز كرة اليد بالأهلى قيد اللاعب في قائمة الفريق لهذا الموسم. ويملك طاهر درة مقاومات لاعب كرة اليد العصري ومرشح بقوة للانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة. Advertisements وكان طاهر درة قد تلقي العديد من العروض في الفترة الماضية لكنه فضل عرض الزمالك لرغبته في التوجد مع فريق ينافس بقوة علي جميع الألقاب المحلية والأفريقية مما يساعده في تحقيق اهدافه الأساسية بالانضمام لمنتخب مصر وتمثيل فراعنة اليد في المحافل الدولية.



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