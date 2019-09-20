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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر اون لاين بدون تقطيع حيث تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، عندما يلتقى الأهلى مع الزمالك، فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر حيث يدخل الأحمر المباراة معنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل للدور التالى من البطولة، لذا سيخوض لاعبيه اللقاء بدون ضغوط سابقة، على عكس الزمالك الذى بات مُطالبا بتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة بعدما هُزم فى مباراته أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى إطار اذهاب دور الـ32 من البطولة نفسها، ما جعل جماهيره تقلق قبل مباراة القمة المرتقبة، لاسيما فى ظل رغبة الأبيض فى التأكيد على جدارته هذا الموسم والتتويج بلقب السوبر، بعدما أخفق فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى على الرغم من تصدره جدول الترتيب لأسابيع كثيرة منذ بداية المسابقة قبل تراجعه فى الأسابيع الأخيرة، ليتوج به الأحمر للمرة الـ41 فى تاريخه وبفارق 8 نقاط عن أبناء ميت عقبة.

مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر



مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر حيث حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مشاهدة عدد من التسجيلات لمباريات الزمالك، حرصًا منه على التعرف بشكل أفضل على أبرز تحركات لاعبى الأبيض والجمل التكتيكة التى ينفذوها فى الملعب، من أجل الاعتماد عليها فى خطته لمباراة اليوم، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، حيث يسعى المدير الفنى السويسرى للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، لاسيما وأنها ستكون البطولة الأولى التى يتوج بها بعدما تسلم المهمة رسميًا فى مباراة الفريق السابقة أمام كانو سبورت، وبهذا يكون أكبر دافع له لبداية مشواره مع القلعة الحمراء.

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم يالا شوت



مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم يالا شوت حيث يفقد الأحمر فى مباراة القمة مدافعه أيمن أشرف، بعدما تعرض للإيقاف لطرده فى مباراة الأحمر أمام بيراميدز فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى هُزم خلالها فريقه بهدف دون رد، ليودع منافسات الكأس مبكرًا، فيما سيغيب أيضًا سعد سمير، وكريم نيدفيد، عن قائمة الأحمر فى المباراة لتعرضهما للإصابة وعدم جاهزيتهما قبل المباراة، حيث من المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان، فى الوسط، وصلاح محسن، فى الهجوم.

مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك اون لاين



مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك اون لاين حيث يخوض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، المباراة بهدف مواصلة الصحوة المحلية له مع الفريق بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة من أجل إحراز اللقب الثانى على التوالى له مع القلعة البيضاء، وتوجيه ضربة للمنافس التقليدى قبل بداية الموسم الجديد، لذا حذر المدير الفنى الصربى لاعبى الأبيض من أى تهاون خلال المباراة بعدما شهدت المباراة الأخيرة عددًا من الأخطاء خاصة فى خط الدفاع والوسط تسببت فى هزيمة الفريق أمام بطل السنغال، وهو الذى لن يسمح ميتشو بتكراره خلال قمة الليلة.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك حيث ينوى ميتشو إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الزمالك فى مباراة الأهلى، وعلى رأسها إعادة المغربى أشرف بن شرقى، للتشكيل الأساسى بعد استبعاده من قائمة الأبيض فى المباراة الماضية ومشاركة محمد عنتر بدلاً منه، حيث يُعد بن شرقى من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى الصربى منذ توليه مهمة قيادة الفريق، وذلك فى ظل حالة التألق للاعب المغربى منذ انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كما يدرس ميتشو إعادة عبد الله جمعة للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر على حساب محمد عبدالشافى لزيادة الفاعلية الهجومية فى تلك الجبهة، لذا من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا أو محمد أوناجم ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".