شكرا لقرائتكم محمد صلاح: مواجة السوبر صعبه جدا وستظل خارج التوقعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن مواجهة السوبر المصرى بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية صعبة جدا على كلا الفريقين .

و أشار صلاح فى تصريح صحفية خاصة أن لقاء السوبر الليلة خارج التوقعات فى ظل الدوافع التى يمتلكها الأهلى و الزمالك من أجل تحقيق اللقب خاصة إنها تعد بطولة جماهيرية من الدرجة الأولى ، و تجمع الغريمين التقليدين.

عبر صلاح عن سعادته بحضور جماهير القطبين للقاء ، مشيرا إلى إنها خطوة هامة يجب إستغلالها الإستغلال الأمثل قبل إنطلاق الدورى الممتاز غداً السبت.

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يسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى فايلر إلى حصد أولى بطولة له مع المارد الأحمر، بينما يطمح الصربى ميتشو فى مواصلة كسب ثقة الجماهير بعد حصد كأس مصر مؤخرا على حساب بيراميدز .

ويفقد الأهلى فى مباراة القمة مدافعه أيمن أشرف، بعدما تعرض للإيقاف لطرده فى مباراة الأحمر أمام بيراميدز فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى هُزم خلالها فريقه بهدف دون رد، ليودع منافسات الكأس مبكرًا، فيما سيغيب أيضًا سعد سمير، وكريم نيدفيد، عن قائمة الأحمر فى المباراة لتعرضهما للإصابة وعدم جاهزيتهما قبل المباراة.

بينما ينوى الصربى ميتشو إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الزمالك فى مباراة الأهلى، وعلى رأسها إعادة المغربى أشرف بن شرقى، للتشكيل الأساسى بعد استبعاده من قائمة الأبيض فى المباراة الماضية أمام جينيراسيون بطل السنغال التى إنتهت بخسارة الأبيض 2 / 1 ومشاركة محمد عنتر بدلاً منه، حيث يُعد بن شرقى من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى الصربى منذ توليه مهمة قيادة الفريق، وذلك فى ظل حالة التألق للاعب المغربى منذ انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.