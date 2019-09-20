موعد انطلاق دوري كرة السلة المصري...

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جدة - عمرو شويل أعلن مسئولى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة موعد مباريات بطولة الدورى، المقرر انطلاقه يوم 3 أكتوبر المقبل، وكذلك الصالات المقرر أن تستضيف المباريات.

ووفقا للجدول الذى أعلنه الاتحاد فإن صالة الشباب والرياضة بأكتوبر تستضيف مباريات المجموعة الأولى التى تضم الزمالك ومصر للتأمين وطنطا والطيران، فى مباريات الدورة المجمعة الأولى، بينما الدورة المجمعة الثانية فتقام مبارياتها على صالة طنطا.

وبالنسبة للمجموعة الثانية التى تضم الجزيرة و سموحة و الاتصالات و أكتوبر فتقام المباريات بصالة نادى سبورتنج فى المجمعة الأولى لفرق تحت 18 سنة، وصالة الاتحاد السكندرى لفرق الرجال، بينما صالة نادى الصيد بأكتوبر فى المجمعة الثانية.

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وفيما يخص صالة جامعة حلوان فتستضيف مباريات المجموعة الثالثة التى تضم فرق الاتحاد و الجيش و الأولمبى و الشمس ، وفى المجمعة الثانية تقام المباريات على صالة التربية الرياضية بأبو قير لفرق تحت 18 سنة ، و صالة سموحة لفرق الرجال .

على مستوى المجموعة الرابعة تقام المباريات بصالة النادى الاولمبى ، لفرق الأهلى و سبورتنج و اصحاب الجياد و هيئة القناة للمرتبط تحت 18 سنة ، وصالة سموحة لفرق الرجال ، و فى المجمعة الثانية تقام المباريات بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .