شكرا لقرائتكم عبدالموجود يتأهل لبرونزية كازاخستان فى الجودو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تأهل عبد الموجود بعد فوزه على بطل صربيا بالأيبون فى مباراة الترضية بعد خروجه من ربع النهائى .
تضم قائمة الجودو فى البطولة كل من محمد عبد الموجود بوزن 66 كجم، ومحمد محيى 73 كجم، ومحمد على 81 كجم، وعبد الرحمن محمد 81 كجم، وعلى حازم 90 كجم، وحاتم عبد الآخر 90 كجم، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا، وعمرو مكرم رئيسا للبعثة.
يذكر أن منتخب الجودو حقق 8 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، منها 4 ذهبيات عن طريق عبد الرحمن محمد وعلى حازم ورمضان درويش، وعلى عيد، بينما حقق البرونزيات الأربعة محمد عبد الموجود، وكاريمان كامل، ولمياء الزنان، وعبد الله عثمان.
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