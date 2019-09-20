شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. فايلر يكشف المستبعدين من قائمة مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي علي أسماء اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك. ويلتقي الأهلي ضد الزمالك في مباراة السوبر المصري فى تمام الساعة السابعة مساءا على أرضية ملعب استاد برج العرب العرب وسط حضور 10 آلاف مشجع. Advertisements وشهدت قائمة المستبعدين 6 لاعبين بينهما 2 محترفين هم الأنجولي جيرالدو والمالي أليو ديانج بالإضافة إلى الحارس على لطفي ومحمد هاني ومحمود وحيد وصالح جمعة. ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن قائمة المستبعدين فور الإنتهاء من محاضرة الأهلي المقرر إقامتها في الخامسة مساءا قبل تحرك الفريق مباشرة لملعب المباراة.

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