جدول بطولة ‎‎CIB لسيدات الاسكواش...

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جدة - عمرو شويل كشفت رابطة محترفين الاسكواش الدولية PSA عن جدول بطولة ‎‎CIB "بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020"، والتي تنطلق فى الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019 فى سفح الأهرامات بالجيزة.

وتضم البطولة أفضل لاعبات الاسكواش في التصنيف العالمي من السيدات ، وهن ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ، كاميل سيرم المصنفة الثالثة، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.

ويبلغ إجمالى مجموع جوائز CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، لتصنف كأكبر بطولة للسيدات بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو الموسم الماضي بقيمة جوائز مادية وصلت إلى 500 ألف دولار.

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يذكر أن نور الشربيني تحمل لقب بطولة العالم عن النسخة الماضية، بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها المصرية نور الطيب.

وتبدأ البطولة من دور الـ 64، وجاء جدول البطولة كالتالي: