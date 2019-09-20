شكرا لقرائتكم جدول بطولة CIB لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبلغ إجمالى مجموع جوائز CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، لتصنف كأكبر بطولة للسيدات بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو الموسم الماضي بقيمة جوائز مادية وصلت إلى 500 ألف دولار.
يذكر أن نور الشربيني تحمل لقب بطولة العالم عن النسخة الماضية، بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها المصرية نور الطيب.
وتبدأ البطولة من دور الـ 64، وجاء جدول البطولة كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر جدول بطولة CIB لسيدات الاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.