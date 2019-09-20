موريتانيا تستدعى مامادو أنياس مهاجم الانتاج...

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جدة - عمرو شويل استدعى الإتحاد الموريتانى مامادو أنياس مهاجم فريق الانتاج الحربي للمشاركة مع منتخب بلاده فى فترة التوقف الدولى من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل .

وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخراً.

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ويختتم غداً فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة اف سى مصر فى المباراة الافتتاحية لمسابقة الدوري العام والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاحد المقبل على ستاد السلام .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة