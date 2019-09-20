شكرا لقرائتكم قائمة فراعنة الطائرة لمونديال اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لمنتخب الكرة الطائرة الأول عن قائمة اللاعبين المشاركة فى معسكر هيروشيما، استعدادا لمنافسات كأس العالم المقرر لها خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر المقبل باليابان.

وضمت قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة، كلا من : عبد الله عبد السلام و حسام يوسف و أحمد صلاح و هشام يسرى و محمد عادل و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.

من جانبه أكد شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية باتحاد الطائرة على أنه توجد محاولات للحاق اللاعب مصطفى عبد الرحمن بالبعثة بعد إنهاء إجراءات تصريح السفر .

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فيما يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل .

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى، حيث من المقرر أن تغادر البعثة إلى هيروشيما صباح غدا السبت .