شكرا لقرائتكم تونس تواجه الكاميرون وديا استعداد لأمم افريقيا 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويعد هذا الظهور الثالث لمنتخب تونس تحت قيادة مديره الفني الجديد منذر الكبير الذي تم تعيينه مدرباً لمنتخب "نسور قرطاج" خلفاً للفرنسي الان جيريس الذي تمت إقالته من منصبه.
وكان ألان جيريس قد قاد منتخب تونس منذ ديسمبر 2018 وقاد "نسور قرطاج" لاحتلال المركز الرابع فى كأس أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر مطلع الصيف الجارى.
وتغلب منتخب تونس على موريتانيا بهدف دون مقابل، قبل أن يخسر أمام كوت ديفوار بنتيجة 1 – 2 ودياً الشهر الماضي.
وأوقعت قرعة تصفيات امم افريقيا 2021، منتخب تونس فى المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.
ويفتتح منتخب تونس مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021، بمواجهة ليبيا يوم 11 نوفمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يتواجد ثنائي الزمالك حمدي النقاز وفرجاني ساسي، وعلي معلول لاعب الاهلي في قائمة منتخب تونس لمواجهة الكاميرون ودياً.
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