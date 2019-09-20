شكرا لقرائتكم برشلونة يخشى الخسارة خارج "الكامب نو" أمام غرناطة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعمل فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، على وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية خارج ملعب "كامب نو" عندما يحل ضيفاً على غرناطة، في التاسعة مساء غداً السبت بملعب "لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويقع برشلونة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط خلف أشبيلية صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، بينما يحتل غرناطة الصاعد حديثاً لدوري الاضواء المركز السادس برصيد 7 نقاط خلف برشلونة بفارق الاهداف.

ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز في أخر 7 مباريات خاضها خارج ملعب "كامب نو" بمختلف المسابقات، بداية من الهزيمة القاسية التي تعرض أمام ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

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وبات ليونيل ميسي جاهزاً للمشاركة "أساسياً" في مباراة الغد أمام غرناطة، حيث يدرس أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إقحام النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الاساسية للفريق الكتالوني بمباراة الغد بعدما شارك بديلاً في تعادل برشلونة السلبي مع بوروسيا دورتموند الالماني في المباراة التي جمعتهما بملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وعاني ليونيل ميسي من إصابة عضلية تعرض لها فى تدريبات الفريق قبل بداية الموسم، غاب على أثرها عن المشاركة فى مباريات برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا ضمن منافسات الدورى الإسبانى "الليجا" قبل أن يشارك بديلاً أمام بوروسيا دورتموند.