شكرا لقرائتكم حسام البدري يعود للقاهرة اليوم لاستلام مهمة قيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، اجتماعا مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة للاتفاق على أعضاء الجهاز المعاون ، حيث يعود حسام البدرى إلى القاهرة اليوم قادما من ألمانيا.

حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب وكان اتحاد الكرة، قرر تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويبدأ حسام البدري مهامه رسمياً لقيادة الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل خلال المعسكر الذى سيمتد حتى 15 من نفس الشهر ، خلال فترة التوقف الدولية.

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وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك اتصالات جمعت حسام البدري، بأحد أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وطلب منه تواجد محمد بركات نجم الأهلي السابق فى منصب مدير المنتخب وتواجد أيمن طاهر فى حراسة المرمى.

حسام البدري يتمسك بتواجد بعض الأسماء فى جهازه المعاون على رأسها سيد معوض فى منصب المدرب وهناك مفاضلة بين أحمد أيوب و طارق مصطفي على منصب المدرب العام ، بينما يعد أيمن طاهر الأقرب لتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب.