شكرا لقرائتكم حسام البدري يعود للقاهرة اليوم لاستلام مهمة قيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حسام البدري مديرا فنيا للمنتخبوكان اتحاد الكرة، قرر تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.
ويبدأ حسام البدري مهامه رسمياً لقيادة الفراعنة يوم 7 أكتوبر المقبل خلال المعسكر الذى سيمتد حتى 15 من نفس الشهر ، خلال فترة التوقف الدولية.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك اتصالات جمعت حسام البدري، بأحد أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وطلب منه تواجد محمد بركات نجم الأهلي السابق فى منصب مدير المنتخب وتواجد أيمن طاهر فى حراسة المرمى.
حسام البدري يتمسك بتواجد بعض الأسماء فى جهازه المعاون على رأسها سيد معوض فى منصب المدرب وهناك مفاضلة بين أحمد أيوب و طارق مصطفي على منصب المدرب العام ، بينما يعد أيمن طاهر الأقرب لتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يعود للقاهرة اليوم لاستلام مهمة قيادة الفراعنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.