بأسلحة هجومية.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة السوبر.. والقنوات الناقلة.. الاختبار الأول لمباراة القمة بين «الصربي والسويسري»

الموجز

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء اليوم، على استاد الجيش المصري ببرج العرب، والتي تقام في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر، والتي يحمل لقبها الفارس الأبيض، بينما يخوض المارد الأحمر مواجهته منتشياً بالتتويج بالدوري.

صراع الصربي والسويسري

ويشهد نهائي السوبر صراعاً كبيراً خارج الخطوط بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والصربى "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، فى الاختبار الأول بمباراة القمة التي يديرها كل مدير فنى وهو على رأس القيادة الفنية لفريقه، وشاء القدر أن تكون تلك المواجهة حاسمة في نهائي الكأس، أي أنه لا بديل عن الفوز.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر، عبر شاشات قنوات أون سبورت، النيل للرياضة، وقناة تايم سبورتس، على يديرها تحكيمياً الألماني فيلكس بريش ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، وحكم رابع مصري.

السوبر الـ11

ويسعى النادي الأهلي عن خطف لقب السوبر الـ11 في مشاركته رقم 13 بأحدث بطولات الكرة المصرية والتي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001، كما يبحث هن ترسيخ تفوقه في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات، انتهت بفوز الأهلي في مبارتين وثلاث مباريات بنتيجة التعادل، وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي مرتين، وللزمالك مرة واحدة في الـ 3 مواجهات التي انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي والإضافي، ما سيجعل الأهلي يقاتل من أجل استكمال مسيرة النتائج الإيجابية.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو، المدري الفني لفريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء وحمدي النقاز، مع مفاضلة ميتشو بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، مع الاعتماد على خط وسطه الناري بتواجد فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي وشيكابالا، وأمامهم في خط الهجوم مصطفى محمد.

تشكيل الأهلي المتوقع

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بالسوبر المحلي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيعتمد السويسري، في أول قمة له على مجموعة كبيرة من قائمته بمباراة كانو سبورت الغيني، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا، خاصة وأنها اثبتت نجاحها بالفوز خارج القواعد، مع استبعاد بعض العناصر مضطرا، وظهر من خلال التدريبات الأخيرة، ووفق القائمة التي اصطحبها فايلر إلى الإسكندرية، أن يدفع مدرب الأهلي في مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ياسر إبراهيم ومحمود متولي.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ (وليد سليمان).

الهجوم: صلاح محسن (مروان محسن).

ايلر يطمح في دخول قائمة مدربي الأهلي الفائزين بالسوبر

أولى بطولاته

في سياق متصل، يدخل الأهلي مواجهة الزمالك تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والطامح لتحقيق أول بطولاته مع النادي الأهلي والحصول على لقب السوبر.

ويسعى رينيه فايلر إلى تحقيق انطلاقة مثالية في مشواره التدريبي مع الأهلي والانضمام لقائمة المدربين الذين قادوا المارد الأحمر لتحقيق لقب السوبر المصري، والتي تضم 5 مدربين والتي جاءت على النحو التالي:

1- البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي والذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر المحلي بواقع 4 ألقاب أعوام ( 2005، 2006، 2007، 2008).

2- حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي والذي نجح في تحقيق 3 ألقاب سوبر أعوام (2010، 2012، 2017).

3- البرتغالي توني أوليفييرا والذي قاد الأهلي لتحقيق أول لقب سوبر عام 2003 .4- الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق والذي قاد الأهلي لتحقيق لقب السوبر عام 2014 .5

- عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني الأسبق للأهلي والذي قاد الفريق لتحقيق لقب السوبر في عام 2015.