انكشاح الضباب الدخاني يطمئن المنظمين قبيل سباق جائزة سنغافورة









اسماء السيد - باتت الرؤية أوضح في سماء سنغافورة وتحسنت جودة الهواء بعد انكشاح الضباب الدخاني المتصاعد من حرائق الغابات في إندونيسيا، ما هدّأ المخاوف حيال إمكانية تأثر سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، نهاية الاسبوع.

وقد أدى اندلاع الحرائق في إندونيسيا الى انبعاث الضباب السام باتجاه جارتيها سنغافورة وماليزيا، في الوقت الذي يعمل فيه رجال الإطفاء على مدار الساعة في الغابات المتفحمة لمنع انتشار النيران بمساعدة المروحيات.

وتندلع هذه الحرائق سنويا في البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا خلال الموسم الجاف، حيث يعمد المزارعون على إشعالها لتحويل الغابات الى أراض صالحة للزراعة والرعي. لكن هذه السنة شهدت أسوأ حرائق منذ العام 2015.

Advertisements

وقد انتشر ضباب دخاني كثيف في أجواء سنغافورة نهاية الاسبوع الماضي وتراجعت جودة الهواء الى مستوى غير صحي، ما هدد إقامة السباق الليلي على حلبة "مارينا باي".

وقد أفادت تقارير صحافية في وقت سابق أن مسؤولين في الفورمولا واحد يدرسون خطة طوارئ في حال تدهور جودة الهواء لكن يبدو أن السباق سيقام وفق الموعد المحدد حيث تقام اليوم الجمعة التجارب الحرة.

وباتت الرؤية أوضح الجمعة رغم أنه لا يزال هناك ضباب خفيف فوق المدينة، فيما تحسنت جودة الهواء الى مستوى "معتدل" بلغ 60 درجة حسب مقياس الوكالة الوطنية للبيئة، علمًا أنه إذا كان الرقم بين 101 و200 فذلك يعني أن الهواء غير صحي.

وأغلقت آلاف المدارس في مختلف أرجاء ماليزيا وإندونيسيا الخميس، ما أثر على ما لا يقل عن 1,7 مليون تلميذ، حسب ما أعلن مسؤولون.