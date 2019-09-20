الصين تقيل هيدينك من تدريب منتخب تحت 21 عاماً









اسماء السيد - أقيل الهولندي المخضرم غوس هيدينك من تدريب منتخب الصين لكرة القدم تحت 21 عاما والذي كان يستعد لقيادته إلى الالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو عام 2020.

وأعلن الاتحاد الصيني للعبة الخميس ان المدرب السابق لمنتخب السيدات هاو وي سيقود منتخب الشباب تحت 21 عاما، ضمن جهاز فني لا يضم هيدينك.

وكان هيدينك (72 عاما) قد عُيّن في منصبه في أيلول/سبتمبر 2018، منضما الى الايطالي مارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الاول.

وكتبت وكالة شينخوا الرسمية الخميس "برغم مسيرته التدريبية اللامعة، لم يحقق المخضرم الهولندي نجاحا كبيرا في الصين، مع اربعة انتصارات في 12 مباراة رسمية".

وخسر المنتخب الصيني آخر مبارياته أمام فيتنام صفر-2 في لقاء ودي.

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ودرب هيدينك عدة أندية أوروبية على غرار أيندهوفن الهولندي (قاده الى لقب بطولة الاندية الاوروبية 1988)، فنربغشه التركي، ريال مدريد الاسباني، ريال بيتيس وفالنسيا الاسبانيين وأنجي محج قلعة الروسي.

كما درب منتخبات هولندا، كوريا الجنوبية، أستراليا، روسيا وتركيا.

وكانت أبرز محطات مسيرته قيادة منتخب كوريا الجنوبية الى نصف نهائي مونديال 2002 الذي أقيم على ارضها مشاركة مع اليابان، في أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في تاريخ كأس العالم.

وكان منصبه الاخير كمدير فني في موسم 2015-2016 مع تشلسي الانكليزي لفترة موقتة.

ويتوقع ان يكون لاعبو منتخب تحت 21 عاما نواة التشكيلة التي تحاول التأهل الى الالعاب الاولمبية المقبلة في طوكيو.

وبرغم إمكاناتها الكبيرة بشريا واقتصاديا، لا تزال الصين عاجزة عن أن تصبح قوة عالمية في كرة القدم، فلم تتأهل سوى مرة يتيمة الى كاس العالم عام 2002 عندما ودعت بخُفّي حنين من الدور الاول.