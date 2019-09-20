حالة الطقس في قمة السوبر: تعرف على احتمالية سقوط الأمطار والعائق الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يصطدم الأهلي بطل الدوري بمنافسه التقليدي الزمالك بطل كأس مصر على كأس السوبر المصري في المباراة التي تقام الساعة السابعة من مساء اليوم،الجمعة، على ستاد برج العرب.

وبحسب موقع الطقس العالمي ''weather online''، فإن درجة الحرارة ستصل مساءًا فى مدينة برج العرب إلى 25 درجة مئوية واحمالية سقوط الأمطار 0%.

وكان ستاد الجيش قد أحتضن مباراة الدور الأول للموسم الماضي وسط أجواء ممطرة وهو ما أفسد المباراة التي كانت معرضة للتأجيل.

وتصل ردرجة الرطوبة مساءاً في برج العرب إلى 76% وتصل في الليل 84% وهي نسية عالية من شأنها التأثير على اللاعبين.

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وتبلغ سرعة الرياح وقت المباراة 20 كم/ساعة حيث يتأثر الملعب برياح شمالية.

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