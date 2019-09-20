بالمواعيد.. ماذا ينتظر منتخب مصر مع حسام البدري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر ليخلف المكسيكي خافيير أجييري، الذي تمت إقالته في يوليو الماضي، بعد الإقصاء المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت بمصر.

وأصبح البدري أول مدرب مصري للمنتخب، منذ إقالة المدرب المحلي شوقي غريب عام 2014 من قيادة الفريق، عقب فشله في الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2015 بغينيا الاستوائية.

وكان اتحاد الكرة أعلن في بيان مقتضب أمس الخميس تعيين البدري مدربا للمنتخب وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة، دون الكشف عن المدة التي سيتولى فيها المهمة.

ورغم عدم الإعلان عن مدة التعاقد، إلا أن المدير الفني السابق للأهلي ينتظره العديد من التحديات، يستهلها حين يبدأ المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، وستكون المباراة الرسمية الأولى للبدري بعد أقل من شهرين بمواجهة كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل.

تبدو المهمة سهلة على حسام البدري، حيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة إلى النهائيات، التي تُقام بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في التاريخ، بعد بطولة "مصر 2019".

وكان منتخب مصر عاد للمشاركة في أمم إفريقيا 2017 بالجابون بعد غياب دام سبعة أعوام عن ثلاث نسخ متتالية، إلا أنه لم يحقق اللقب مع الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد الخسارة في النهائي أمام الكاميرون.

وصبت الجماهير آمالها على المنتخب في النسخة الماضية التي احتضنتها مصر، إلا أن رفاق النجم المتوهج محمد صلاح ودعوا المسابقة بأداء باهت انتهى بالخسارة (1-0) من جنوب إفريقيا في ثمن نهائي المسابقة.

وبالتالي لن يكون التأهل لـ"كان 2021" هدفًا في حد ذاته للبدري، لكن إعادة اللقب الغائب عن خزائن المنتخب المصري منذ 2010 وتعزيز الرقم القياسي باللقب الثامن تاريخيًا يظل حلمًا للجماهير المصرية.

طموح البدري قد يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بالصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في قطر عام 2022 للمرة الثانية على التوالي، إذ ينتظر الجمهور قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة للتعرف على منافسي الفراعنة.

وستقوم القارة الإفريقية بتحديد 5 منتخبات مشاركة من خلال 3 مراحل للتصفيات، وستشارك مصر في المرحلة الثانية (المجموعات)، بعد إعفاء "فيفا" المنتخب من خوض تصفيات الدور التمهيدي لتحسن تصنيفه.

تأهل من المرحلة الأولى 14 منتخبا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفائهم من خوض المرحلة الأولى، ليكونوا 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الفيفا الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.

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وكان منتخب مصر شارك في مونديال روسيا 2018 بعد غياب استمر 28 عاما عن المشاركة في نهائيات كأس العالم، إلا أن الفريق لم يحصد أي نقطة بعد الخسارة في جميع المباريات أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

أجندة مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لبطولتي أمم إفريقيا وكأس العالم:

الجولة الأولى لتصفيات إفريقيا: يوم 11 نوفمبر 2019 ضد كينيا في مصر.

الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا: يوم 19 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر خارج مصر.

الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم: الفترة من 23 إلى 31 مارس 2020.

الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم: الفترة من 1 إلى 9 يونيو 2020.

الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا: يوم 31 أغسطس 2020 ضد توجو في مصر.

الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا: يوم 8 سبتمبر 2020 مع توجو خارج مصر.

الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر.

الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر في مصر.

الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم: الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021.

الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم: الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021.

الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس العالم: الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم: الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

يُذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام على الأراضي الكاميرونية في صيف 2021، على أن تحتضن دولة قطر منافسات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.