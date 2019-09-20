قمة "السوبر" .. ماذا تقول اللائحة فى حالة تعادل الأهلي والزمالك بالوقت الأصلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يصطدم الأهلي بطل الدوري بمنافسه التقليدي الزمالك بطل كأس مصر على كأس السوبر المصري في المباراة التي تقام الساعة السابعة من مساء اليوم،الجمعة، على ستاد برج العرب.

ووفقاً للائحة البطولة فإن ركلات الجزاء الترجيحية ستحسم اللقب في حالة انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل دون اللجوء إلى وقت إضافي.

وسبق وأن حسمت ركلات الجزاء الترجيحية بطولة السوبر (2003،2014،2017) وفاز الأهلي مرتين والزمالك مرة دون اللجوء لوقت إضافي.

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وتحمل مواجهة اليوم رقم 6 في مواجهة القطبين ببطولة السوبر حيث بدأت مواجتهما عام 2003 عقب نسختين من انطلاق البطولة.

وفاز الأهلي على الزمالك فى كأس السوبر في 4 مواجهات فيما فاز الأبيض مرة واحدة فقط.

ودخل الأهلي بطولة السوبر وهو يحمل لقب الدوري في 4 مباريات وخسر منها مرة فيما دخل الزمالك مواجهة السوبر وهو بطل الدوري مرة واحدة وخسرها.