إعلان حكام مباريات الدوري باستثناء الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ولم يتم الكشف عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك أمام كل من سموحة والاتحاد السكندري، حيث أكدت اللجنة أنه من المقرر الإعلان عن بقية تعيينات الأسبوع الأول لاحقًا.

وكانت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور قررت وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات مسابقة الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتنطلق النسخة الجديدة للدوري المصري غدا السبت، على أن يلتقي سموحة أمام الأهلي، والزمالك أمام الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل.

وكان الأهلي تُوج بلقب المسابقة في الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخه بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وجاءت أسماء حكام مباريات الأسبوع الأول للدوري على النحو التالي:

السبت 21 سبتمبر:

- طلائع الجيش والمقاولون: محمد يوسف وأحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل.

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- الجونة والإسماعيلي: إبراهيم نور وأحمد توفيق وممدوح مصطفى ومحمود دسوقي.

- بيراميدز وإنبي: محمد معروف ويوسف البساطي وأحمد لطفي ووليد عبدالرازق.

الأحد 22 سبتمبر:

- أسوان ومصر المقاصة: سعيد حمزة وعمر فتحي وأسامة عبد اللطيف وأحمد جمال.

- الإنتاج الحربي وإف سي مصر: أحمد حمدي وأحمد عطية ومحمود رضا ومحمد التابعي الغازي.

- وادي دجلة وطنطا: محمود بسيوني ومحمد عبدالمجيد وأحمد الفار وأحمد عبدالله.

- المصري وحرس الحدود: طارق مجدي وشريف عبدالله ورجب محمد ووائل فرحان.