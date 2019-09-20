بالفيديو.. هل يواصل الزمالك الفوز على الأهلي في النهائي الرابع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يأمل الزمالك في استغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب تتويجه مؤخرا بلقب كأس مصر للمرة السادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة بفوزه المستحق على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ويطمع الفريق الأبيض في استغلال وقوف التوفيق بجانبه في النهائيات خلال السنوات الأخيرة، ومواصلة الفوز على غريمه الأهلي في النهائي الرابع على التوالي الذي يجمع بينهما بمختلف المسابقات.

ولم يخسر الزمالك سوى مرتين فقط في المباريات النهائية منذ 2015 حتى الآن، حين خسر لقب السوبر المصري 2015 أمام الأهلي، ولقب دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وإجمالا، خاض الفارس الأبيض خلال الأربعة أعوام الأخيرة 9 نهائيات في جميع المسابقات حقق خلالهم الفوز في سبع مناسبات، ثلاثة منهم على حساب المنافس التقليدي الأهلي، حامل لقب الدوري.

وكان الزمالك خسر كأس السوبر المصري عام 2014 بعد الهزيمة أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) على ملعب ستاد القاهرة، في المباراة التي شهدت إضاعة محمد كوفي لركلة الترجيح الحاسمة.

ونستعرض في التقرير التالي سجل انتصارات الزمالك في المباريات النهائية خلال الأعوام الأخيرة:

- كأس مصر (2014-15): 21 سبتمبر 2015

فاز الزمالك على الأهلي في المباراة النهائية (2-0) على ملعب بتروسبورت، بثنائية نظيفة حملت توقيع باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي حاليًا.

- كأس مصر (2015-16): 8 أغسطس 2016

فاز الزمالك على الأهلي في المباراة النهائية (3-1) على ملعب برج العرب، وسجل أهداف الأبيض باسم مرسي (هدفين) ومصطفى فتحي، بينما سجل للأحمر عبدالله السعيد، لاعبي بيراميدز حاليًا.

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- كأس السوبر (2016-17): 10 فبراير 2017

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة (3-1) في ركلات الترجيح على ملعب إستاد محمد بن زايد بالإمارات، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

- كأس مصر (2017-18): 15 مايو 2018

فاز الزمالك على سموحة في برج العرب بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

- كأس السوبر المصري السعودي 2018: 6 أكتوبر 2018

فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2-1) في مدينة الرياض، وسجل حمدي النقاز والكونجولي كابونجو كاسونجو ثنائية الأبيض، وقلص عمر خربين الفارق لأصحاب الأرض.

- كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019: 26 مايو 2019

فاز الزمالك على نهضة بركان المغربي في ركلات الترجيح (5-3) على ملعب برج العرب، بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (1-1) في المجموع.

- كأس مصر (2018-19): 8 سبتمبر 2019

فاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة في ملعب برج العرب، وسجل الأهداف كل من يوسف إبراهيم أوباما والمغربي أشرف بنشرقي (هدفين).