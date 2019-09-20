تغييرات فى قطاع البراعم بنادى سموحه

شهد قطاع البراعم بنادى سموحه عدد من التغييرات فى الجهاز الفنى للقطاع ، حيث تقرر ان يتولى الكابتن محمود صبحى رئاسة القطاع لفرق 2008 ،

2009، 2010 .

ويتولى الكابتن توفيق أبو الخير رئاسة القطاع لفرق 2007،2006 بالإضافة إلى الإدارة الفنية لفريق 2005 "ب"،

والكابتن محمد عبد المنعم "بوبى" مديرا فنيا لفرق 2003 "ب"، 2004 "ب" والكابتن طارق عبد السلام مشرفا لقطاع الممارسة مواليد 2005 ، والكابتن أحمد عبد اللطيف مشرفا لقطاع الممارسة لفرق 2008،2007،2006، 2009، 2010.