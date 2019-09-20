مباراة القمة .. المحترفين كلمة السر في موقعة الاهلي والزمالك

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، في مباراة السوبر التي يستضيفها ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية في السابعة مساء اليوم .

وتحظي المباراة كعادتها باهتمام جماهيري كبير في ظل امتلاك الفريقين لعدد كبير من النجوم خاصة المحترفين اصحاب الخبرات الدولية .

معلول الاهلي

يبرز اسم علي معلول الظهير الايسر للاهلي كاحد اهم مفاتيح الهجمات في الفريق الاحمر، خاصة وان اللاعب قدم موسماً هو الافضل له منذ انتقاله للاهلي قبل عامين .

ويلعب علي معلول الظهير الايسر للمنتخب التونسي دور القائد للجبة اليسري التي تضم ايضاً رمضان صبحي، ويأمل النجم التونسي في التفوق علي منافسه في مباراة اليوم وهو الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الايمن للزمالك .

كما يواجه معلول تحدياً آخر علي المستوي الدفاعي حيث يواجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الابيض المتألق في اللقاءات الاخيرة في تحد ثنائي بين اللاعبين .

وبعيداً عن معلول يفتقد الاهلي خدمات المغربي وليد ازارو الغائب بداعي الاصابة، بينما يكافح الثنائي جيرالدو والواد الجديد

اليو ديانج من اجل دخول التشكيلة الاساسية للمدرب السويسري رينيه فايلر .

رباعي زملكاوي .. ومفاجآة مرتقبة

يعتمد الزمالك بشكل كبير علي الثلاثي المحترف فرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومعهم نجم الوداد المغربي السابق محمد اوناجم كمحاور اساسيه للفريق .

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ويعد فرجاني ساسي اللاعب صاحب الشعبية الاكبر بين الجماهير البيضاء ونجم المنتخب التونسي احد ابرز اللاعبين في تشكيلة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق خاصة بعد ان بدأ في استعادة مستواه في المباريات الاخيرة بعد لااصابة التي ابعدته لفترة طويلة عن الملاعب بنهاية الموسم الماضي .

ويلعب ساسي دور صانع الالعاب المتأخر في الزمالك كما يشكل ثنائياتً حديدياً في وسط الملعب مع زميله طارق حامد .

وفي ذات السياق نجح النجم المغربي اشرف بن شرقي في اكتساب ثقة جماهير الزمالك والمدير الفني للفريق بعد ظهوره بشكل مميز منذ انتقاله للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

وقدم بن شرقي اوراق اعتماده سريعاً كأحد نجوم الفريق بعد تألقه في اولي مبارياته مع الفريق في دوري ابطال افريقيا امام بطل الصومال، قبل ان يؤكد علي قيمته الفنية في نهائي كأس مصر عندما سجل هدفين في شباك بيراميدز .

اما علي المستوي الدفاعي فيبرز اسم حمدي النقاز الدولي التونسي واحد ابرز مفاتيح الهجمات البيضاء من الجبهة اليمني ، وهو الذي يواجح تحدياً مختلفاً اليوم في ظل امتلاك المنافس للاعبين يمتلكون قدرات خاصة كعلي معلول زميله في المنتخب ورمضان صبحي علي الجانب الايسر للاهلي .

وبالاضافة للثلاثي السابق يعتمد ميتشو المدير الفني للزمالك بصورة كبيرة علي محمد اوناجم نجم الوداد البيضاوي السابق كبديل في الشوط الثاني، خاصة وانه لم يصل الي الان الي الجاهزية البدنية المطلوبة، الا ان تألقه في مباراة نهائي الكأس امام بيراميدز وصناعته للهدف الثالث ترجح احتمالات مشاركته في جزء من مباراة اليوم كاحد اهم اوراق الثعلب الصربي .

علي الجانب الآخر تشير بعض التقارير ان الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك قد يكون مفاجاى تشكيل الزمالك في مباراة اليوم ، بعد عودته من الاصابة، ومشاركته كبديل في الشوط الثاني من مباراة جينراسيون السنغالي قبل ايام حيث ظهر بوطيب بشكل جيد في اللقاء ما يعزز من امكانية مشاركته في لقاء اليوم .