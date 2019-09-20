تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي تشكيل فريقه الأساسي الذي يخوض مباراة كأس السوبر أمام الزمالك والتي يستضيفها ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم.
ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيل يضم كل من :
محمد الشناوي في حراسة المرمي.
الدفاع: أحمد فتحي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول
الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "قفشة".
الهجوم: رمضان صبحي وحسين الشحات ومروانمحسن "صلاح محسن".
يذكر أن الأهلي يلعب مباراة اليوم في ظل عدد كبير من الغيابات وفي مقدمتها غياب أيمن أشرف مدافع الفريق للإيقاف بعد طرده في لقاء بيراميدز ببطولة كأس مصر بالإضافة إلي الرباعي المصاب سعد سمير وكريم وليد نيدفيد ومحمد محمود والمغربي وليد أزارو.
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