اليوم.. انطلاق الجولة الخامسة من دورى المحترفين لكرة اليد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد، حيث تلعب ثمانية مباريات بداية من الرابعة عصرا وحتي الثامنة مساء. وأعلن اتحاد اليد عن جدول مبارايات اليوم والذي جاء علي النحو التالي :

الزمالك أمام طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة بصالة نادي الزمالك.

حدائق الأهرام أمام هليوبلس في تمام الساعة السادسة بصالة الشروق.

الأوليمبى أمام ج الورد في تمام الساعة الرابعة بصالة النادي الأوليمبى.

الطيران أمام الحوار في تمام الساعة السادسة والنصف بصالة الإنتاج.

المعادى أمام الفيوم في تمام الساعة الثامنة بصالة المركز الأوليمبى.

الأهلى أمام الزهور في تمام الساعة السادسة بصالة النادي الأهلى.

أكتوبر أمام الجزيرة في تمام الساعة السادسة بصالة نادي 6 أكتوبر.

سبورتنج أمام سموحة الساعة السادسة صالة سبورتنج.

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