إنبى يتعاقد مع مدافع النجوم .. ويختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز

يؤدي فريق انبي تدريبه الأخير اليوم الجمعة بملعبه بتروسبورت استعدادا للقاء بيراميدز غدا في افتتاحية الدوري للموسم الجديد.

ويشارك في المران جميع اللاعبين حيث خلت القائمة من الإصابات والإيقاف.

من ناحية أخرى تعاقد نادى إنبى مع كريم فؤاد مواليد 99 ظهير أيمن فريق النجوم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع خلال فترة

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الانتقالات الصيفية الجارية.

كان على ماهر المدير الفنى لإنبى قد طلب التعاقد مع كريم فؤاد بعد متابعته مع فريقه الموسم الماضي حيث لعب معظم مباريات الدوري، وجاء ذلك لتعويض العجز الذى يعانى منه الفريق فى مركز الظهير الأيمن، خاصة أنه لا يوجد

سوى على فوزى كظهير أيمن للفريق في هذا المركز.

وأعار إنبي 3 لاعبين مواليد 99 وهم: أحمد يوسف « مساك» الي اف سي مصر ومحمد إسماعيل «مساك» ومصطفى محمد «ظهير أيمن» إلي أسوان، بينما تمت إعارة لاعب الفريق الأول محمود توبة إلي نادي إف سي مصر لمدة موسمين.

وأكد على ماهر أن فريقه جاهز للدوري بعد أن أتم مرحلة إعداد قوية واطمأن فيها على مجموعة لاعبيه الأساسيين والبدلاء.