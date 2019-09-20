شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في مباراة السوبر

استقر الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة السوبر أمام الأهلي في السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب. يتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: مكون من: محمد عواد لحراسة المرمى محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحمدي النقاز لخط الدفاع Advertisements طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وشيكابالا لخط الوسط أوباما ومصطفى محمد لخط الهجوم. عقد ميتشو جلسات عدة فردية مع بعض اللاعبين، خصوصًا في خطي الدفاع بهدف تصحيح الأخطاء التي حدثت في اللقاءات السابقة، مركزًا على ضرورة عدم ترك مساحات خالية لانطلاقات لاعبي الأهلي، إضافة إلى تعليمات خاصة وجهها إلى ظهيري الجنب حمدي النقاز ومحمد عبدالشافي.

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