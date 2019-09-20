مباراة القمة.. الثعلب ميتشو يبحث عن ثاني بطولاته مع الزمالك

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو شعار لا بديل عن الفوز في لقائه المثير أمام الأهلي.. واستعد الفريق للمباراة جيداً بعد العودة مباشرة من السنغال عقب رحلة شاقة.

ويبحث المدرب الصربي ميتشو عن ثاني بطولة له في أسبوعين بعد أن حصد كأس مصر على حساب بيراميدز يوم 8 سبتمبر الماضي.

وأدى اللاعبون مرانهم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لمدة يوم واحد وفضل المدير الفني السفر إلى الإسكندرية مبكرا للدخول في معسكر مغلق أمس الأول لزيادة تركيز لاعبيه بمن فيهم الذين لن يشاركوا في اللقاء بهدف تجهيزهم لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الصربي ميتشو خلال اليومين الماضيين على الخطة التي سيواجه بها الأهلي وحرص على مشاهدة عدة شرائط فيديو للمنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف بالإضافة إلى التقرير الذي

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تلقاه من دوشان المدرب العام عن تحليل كامل لأداء لاعبي الأهلي وطريقة لعبه.

وشهدت تدريبات الفريق حالة من التركيز والحماس الشديد لدى جميع اللاعبين بلا استثناء وتعاهدوا على تحقيق الفوز وهو ما ركز عليه المدير الفني فى الجلسات التى عقدها مع اللاعبين حيث طالبهم بضرورة القتال من أجل الفوز باللقب الرابع بعد السوبر السعودي ثم الكونفدرالية وأخيرا كأس مصر مشيرا إلى أنهم من وجهة نظره الأفضل في مصر وعليهم أن يثبتوا أنهم يحملون شخصية البطل مشدداً على ضرورة احترام المنافس الذي يمتلك هو الآخر أوراقًا رابحة كثيرة.

وفضل المدير الفني التركيز فقط على عاملين هما استشفاء للاعبين الأساسيين بهدف معالجة حالة الإرهاق التى أصابت الأساسيين

الذين شاركوا أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال والعامل الثاني هو الجانب التكتيكي الذي يتضمن خطة المواجهة والتي ستكون هجومية في المقام الأول علي اعتبار أنه من أصحاب مدرسة الهجوم خير وسيلة للدفاع حيث يسعى للسيطرة على منطقة وسط الملعب وإفساد تقدم لاعبي الأهلي من الخلف إلى الأمام بالإضافة إلى إيقاف خطورة مفاتيح لعب الأهلي عن طريق تكليف لاعبي خطي الدفاع والوسط بالرقابة اللصيقة.

وحرص ميتشو على عقد عدة جلسات فردية مع بعض اللاعبين خصوصا في خطي الدفاع بهدف تصحيح الأخطاء التي حدثت في اللقاءات السابقه مركزا على ضرورة عدم ترك مساحات خالية لانطلاقات لاعبي الأهلي بالاضافة إلى تعليمات خاصة وجهها إلى ظهيري الجنب حمدي النقاز في اليمين ومحمد عبدالشافي وعبد الله جمعة فى ناحية الشمال.

فى الوقت الذي عقد فيه اللاعبون الكبار جلسة مع باقى زملائهم بهدف الحديث عن المباراة وتحفيزهم على ضرورة اللعب بقوة حتى آخر دقيقة وتكرار السيناريو الذي أدي به الفريق مباراة بيراميدز فى نهائى كأس مصر والتي حقق فيها الفوز بثلاثية نظيفة.