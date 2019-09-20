مباراة القمة.. الأهلي جاهز بقوته الضاربة ورمضان يحمل طموحات الأحمر

حشد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كل قوته الضاربة قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم في مباراة السوبر علي الرغم من غياب أيمن أشرف مدافع الفريق للإيقاف بعد طرده في لقاء بيراميدز ببطولة كأس مصر بالإضافة إلي الرباعي المصاب سعد سمير وكريم وليد نيدفيد ومحمد محمود والمغربي وليد أزارو.

وتعاقد الأهلي مع 3 لاعبين لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم محمود متولي ومحمد مجدي قفشة والمالي أليو ديانج مع عودة حسين

السيد من الإعارة بينما استغنى الفريق عن عدة لاعبين في صفوفه آخرهم أحمد حمدي قبل غلق القيد بساعات.

وركز فايلر في التدريبات الأخيرة على مشاهدة مقاطع فيديو من مباريات للزمالك لتحديد نقاط القوة والضعف في تشكيلة الفريق الأبيض كما حاول تصحيح بعض الأمور التي ظهرت في مباراة بطل غينيا الاستوائية على رأسها إهدار الفرص السهلة.

ويعتمد فايلر على طريقة 4-2-3-1 التي تتحول في بعض الأوقات إلى 4-3-3، ويبدو محمد الشناوي الأقرب لحماية عرين الفريق الأحمر في ظل مشاركته أساسيا في الفترة الأخيرة وأمامه رباعي الدفاع بقيادة محمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي والتونسي علي معلول بينما يقود خط الوسط عمرو السولية وأمامه حمدي فتحي الذي سيكون له دور في إيقاف خطورة التونسي فرجاني ساسي محور أداء الزمالك ومحمد مجدي قفشة بينما يلعب في خط الهجوم رمضان صبحي الذي يحمل طموحات الفريق الأحمر في صناعة الخطورة بجانب أحمد الشيخ أو حسين الشحات وفي الهجوم صلاح محسن أو مروان محسن.