عمرو الجنايني للحكام: "هنطبق الفيديو مهما كانت التكلفة"

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، على أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجديد.

قال الجنايني للحكام خلال اجتماعه معهم بالأمس: "هنطبق تقنية الفيديو مهما كانت التكلفة، لكنها هتتطبق إن آجلًا أم

عاجلًا".

وتابع في حديثه للحكام: "نعكف على عقد اجتماعات مع الشركة الأجنبية التي ستوفر لنا المعدات اللازمة، وسننهي الاتفاق رسميًا خلال الأيام المقبلة".

