عمرو الجنايني للحكام: "هنطبق الفيديو مهما كانت التكلفة"

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، على أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجديد.
قال الجنايني للحكام خلال اجتماعه معهم بالأمس: "هنطبق تقنية الفيديو مهما كانت التكلفة، لكنها هتتطبق إن آجلًا أمعاجلًا".
وتابع في حديثه للحكام: "نعكف على عقد اجتماعات مع الشركة الأجنبية التي ستوفر لنا المعدات اللازمة، وسننهي الاتفاق رسميًا خلال الأيام المقبلة".
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