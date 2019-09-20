جمال الغندور: رغبة الحكام وراء إلغاء تقنية "الخامس"

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن رغبة حكام الساحة، كانت سببًا في قرار إلغاء تقنية الحكم

الإضافي في الموسم الجديد. قال الغندور، إن الحكام طلبوا منه إلغاء هذه التقنية، وهو ما دفعه لاتخاذ هذا القرار، موضحًا أنه لا يوجد دولة في العالم تستخدم تقنية الحكم الخامس حاليًا بعدما توجه الجميع إلى حكم الفيديو.