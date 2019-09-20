موينيو وأليجري يستعدان لخلافة زيدان

أكدت تقارير إعلامية أن المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، قد أضحى مهددا بتنحيته من منصبه مدربا للنادي الملكي، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

وأشارت التقارير إلى وجود مشاكل خفية بين المدرب الفرنسي زيدان والرئيس فلورينتينو بيريز، وذلك بسبب عدم ضم الفرنسي بول بوجبا في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وأكدت التقارير أن رئيس نادي ريال مدريد بدأ يفكر في تغيير المدرب الفرنسي زيدان، نظرا للمستوى المتذبذب للفريق في بداية الموسم إضافة إلى الخسارة أمام النادي الباريسي.

وأكدت وسائل إعلامية إيطالية أن كلا من البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي ماسيميليانو أليجري مُرشحان بقوة لتعويض زيدان في حال تم التخلي عنه في الأسابيع المقبلة.