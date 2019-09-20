رياضة | محاضرة تحذيرية...فايلر يطالب لاعبو الأهلي بالهدوء قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة تحذيرية...فايلر يطالب لاعبو الأهلي بالهدوء قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على عقد محاضرة قصيرة صباح اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك؛ بكأس السوبر المصري.

وأكد فايلر للاعبين أن الهدوء هو أحد عوامل حسم اللقاءات الكبرى أو الديربي؛ وعليهم التعامل مع الأمر والبعد عن التوتر مطالبا إياهم بضرورة تنفيذ تعليماته للعبور بالقمة لبر الأمان والتتويج باللقب.

ووجه فايلر؛ بعض التعليمات لخط الدفاغ بالكامل؛ طالبهم خلالها بعدم التعامل مع الكرة بالثقة المفرطة أمام المناطق الأمامية؛ واللعب بالتمرير لمنطقة وسط الملعب.

وتتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية؛ نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم؛ لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك؛ على لقب بطولة السوبر المصري.

وتعد مباراة الليلة؛ هي السادسة بين الطرفين في السوبر المصري؛ حيث إلتقى الفريقين في 5 مواجهات سابقة؛ نجح الأهلي في التتويج باللقب 4 مباريات؛ بينما فاز الزمالك باللقب مرة وحيدة من غريمة التقليدي.

ويبحث المارد الأحمر تحت قيادة فنية جديدة بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للفوز باللقب للمرة الحادية عشر؛ بينما سيكون الزمالك بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو؛ في مباراة القمة بآمال التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

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وأعلن مسئولو الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني؛ عن الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور 10 ألاف متفرج للقمة؛ بواقع 5 آلاف متفرج من كل فريق؛ على أن يحصل بطل السوبر على كأس جديدة.

وكشفت لجنة الحكام في وقت سابق؛ عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألماني ويتكون الطاقم من :

فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، محمد حسن حكما رابعا.

ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

ويلتقي الأهلي الزمالك؛ مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ بحضور 10 آلاف متفرج بلقب السوبر المصري.