رياضة | المرشحين المحتملين ليحلوا محل زيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشحين المحتملين ليحلوا محل زيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القائمة المختصرة للمرشحين ليحلوا محل زين الدين زيدان كرئيس لفريق ريال مدريد ليست طويلة جدًا.

يتطلع فلورنتينو بيريز عادةً إلى مدربين من العمل أو أولئك في ريال مدريد كاستيلا عندما يقوم بإجراء تغيير في المخبأ. وفيما يلي هذه المعايير: ثلاثة متنافسين رئيسيين يجب أن يحصل زيدان على مسيراته في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ما زال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خارج الوظيفة بعد إقالته من قبل مانشستر يونايتد في ديسمبر وعودته إلى ريال مدريد ستكون صدمة كبيرة للنظام.

إنه يعرف أن النادي وسلطته قد تكون مفيدة بشكل لا يصدق حيث يبحث لوس بلانكوس عن ثورة.

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واليجري كان مدرب يوفنتوس السابق مرشحًا لريال مدريد في عام 2018 بعد أن تخطى زيدان.

في نهاية المطاف تعرض أليغري وأنطونيو كونتي وموريسيو بوتشيتينو للخسارة على يد جولين لوبيتيجي.

كان الإيطالي مهتمًا بالوظيفة ولكنه أراد أن يحترم عقده مع يوفنتوس بدلاً من ذلك.

راؤول جوزناليز كان قائد ريال مدريد السابق يتابع نفس خطى زيدان ، الذي تمت ترقيته من كاستيا إلى الفريق الأول عندما تم طرد رافائيل بينيتيز.

وتم استدعاء سانتياغو سولاري أيضًا ليحل محل لوبيتيجوي في الموسم الماضي ، وقد يكون راؤول الآن هو الفريق التالي.